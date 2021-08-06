ОБСЕ объяснила просьбу отправить 500 наблюдателей на выборы в России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планировала отправить 500 наблюдателей на выборы в Госдуму, ориентируясь на ряд факторов, в том числе на размеры страны. Об этом заявил представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри в разговоре с РИА Новости.

Он также объяснил, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обосновывает просьбу на основании «определений, сделанных Миссией по оценке потребностей (МОП) и установленной методологии наблюдения за выборами». Другой немаловажный фактор — это предыдущий опыт наблюдения за выборами.

Перри признал, что часто наблюдательные миссии состоят из более 100 наблюдателей: так было на президентских выборах в США в 2020 году. В Россию же хотели отправить 80 долгосрочных наблюдателей и 420 — краткосрочных. Первые должны были проследить за избирательным процессом по всей стране, вторые — за процедурами в день выборов.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно, Москва объяснила такое решение эпидемиологическими мерами.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.