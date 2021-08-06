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В МИД рассказали о последствиях отказа ОБСЕ приезжать на выборы

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Отказ наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ присутствовать на выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса. Об этом рассказал замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, его цитирует РИА Новости.

По мнению дипломата, последствием такого решения будет затруднение диалога России и ОБСЕ. «Разочарованы этим решением бюро... Все это сильно напоминает …логику в духе "либо по-нашему, либо никак"», — считает Гаврилов.

Он также предположил, что квоту бюро выберут другие независимые мониторинговые структуры, также получившие приглашения от Москвы.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры. Изначально Бюро подавало заявку на 500 наблюдателей.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

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