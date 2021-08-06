В России объяснили отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Госдуму

Отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить выборы в Госдуму можно объяснить отсутствием четких правил работы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). С таким мнением выступил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Его заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнил, что отказ приехать на выборы миссии БДИПЧ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА) мотивировали тем, что бюро «исключительно самостоятельно определяет параметры мониторинга». Другим поводом для претензий со стороны организации стало ограничение общего числа иностранных наблюдателей. Лукашевич отметил, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры. По словам постпреда, доводы БДИПЧ и ПА противоречат правилам работы бюро.

«Сожалеем, что отсутствие здравого смысла не позволило организации принять решение о направлении миссий. Разочаровывает и пренебрежительное отношение бюро к усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. (...) Прямая ответственность за отсутствие четких правил лежит на западных странах, которые упорно отказываются от совместной разработки и консенсусного утверждения единых принципов наблюдения за выборами», — считает Лукашевич.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Изначально бюро подавало заявку на 500 наблюдателей.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.