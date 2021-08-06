Посол России оценил заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму

Посол России в США Анатолий Антонов оценил заявление Госдепа США по поводу неприезда наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонов, комментируя слова официального представителя американского министерства Неда Прайса, отметил, что они вызывают недоумение. Он подчеркнул, что, видимо, Прайс не до конца знаком с ситуацией. Дипломат напомнил, что в России были готовы принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в количестве не меньшем, чем структура присылала на американские выборы в 2020 году. Отказ от направления наблюдателей был исключительно выбором организации, подчеркнул он.

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Ранее США выразили сожаление, что ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Госдуму из-за ограничений по эпидемиологической ситуации. В Вашингтоне поддержали БДИПЧ, представители которого заявили о невозможности наблюдения за выборами при таких ограничениях. При этом Прайс подчеркнул, что Москве «не удастся уйти от международного внимания к выборам».

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно, Москва объяснила такое решение эпидемиологическими мерами.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.