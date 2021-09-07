В Госдуме обвинили Европарламент в русофобии и двойных стандартах

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Европарламент в русофобии и политике двойных стандартов. Он заявил в своем Telegram-канале, что Москва не позволит Западу спекулировать на теме выборов в Госдуму и вмешиваться во внутренние дела государства.

Депутат указал, что Европарламент поставил в проект повестки осенней сессии обсуждение доклада, в котором содержится призыв европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в ГД. Однако рассмотрение намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта избирательного процесса, подчеркнул парламентарий.

«По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий. Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно», — сказал Слуцкий.

Депутат выразил надежду на присутствие наблюдателей от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального Собрания.

3 августа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли на фоне пандемии коронавируса.

