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Путин ответил на вопрос о своих планах после выборов президента 2024 года

Президент Путин не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС в ноябре 2024 года
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Фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не стал загадывать, примет ли он участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Брунее в ноябре 2024 года, то есть уже после следующих выборов главы российского государства. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает ТАСС.

«Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон», — сказал Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Когда модератор дискуссии Сергей Брилев уточнил, что саммит АТЭС в Брунее должен состояться после выборов президента России, также намеченных на 2024 год, Путин ответил, что понял суть первоначального вопроса, повторив, что «надо дожить до этого спокойно».

Ближайшие выборы главы государства должны состояться в России в марте 2024 года. После принятых летом 2020 года поправок в Конституцию Владимир Путин получил возможность баллотироваться на новый срок. При этом, он пока не говорил о своем решении на этот счет.

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