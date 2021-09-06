В Госдуме оценили намерения наблюдателей от ПАСЕ приехать на выборы в России

Депутат Морозов: рано говорить о движении вперед из-за приезда наблюдателей ПАСЕ на выборы

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил намерения наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приехать в Россию для оценки выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, этот шаг не станет значимым сигналом для развития отношений между странами.

«Думаю, что преждевременно говорить о том, что это какой-то значимый сигнал, и нужна длительная кропотливая работа по выстраиванию конструктивных взаимоотношений на взаимоуважительной основе», — считает Морозов.

Депутат также выразил мнение, что Россия «заинтересована в целом» во взаимоотношениях с ассамблеей и наблюдатели от ЕС смогут представить руководству достоверный отчет. «Проблем не будет, эти пять человек отработают и смогут представить достоверный отчет для своего руководства», — заявил он.

Ранее стало известно, что наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы посетят Москву период с 17 по 19 сентября для оценки проведения парламентских выборов.

В августе наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решили не приезжать на выборы в Госдуму из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации в стране. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение выдержано в духе двойных стандартов, его можно считать политизированным.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

