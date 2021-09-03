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Политолог высказался о возможном переходе Шойгу и Лаврова в Госдуму

Политолог Салин о Шойгу и Лаврове: они нужны для укрепления Госдумы
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Политолог Павел Салин считает, что целью возможного перехода глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова в Госдуму может быть устойчивость политической системы. Об этом эксперт сказал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению политолога, такие кадровые перестановки нужны президенту Владимиру Путину для того, чтобы укрепить Госдуму. «По замыслу Путина, все эти кадровые перемещения нужны для того, чтобы политсистема оставалась устойчивой», — высказался Салин.

Путин ранее 3 сентября заявил, что будет сожалеть, если Шойгу и Лавров решат перейти на работу в Госдуму после предстоящих парламентских выборов. «Решение должно приниматься прежде всего ими», — подчеркнул глава государства, добавив, что Шойгу и Лавров хорошо работают на своих нынешних должностях.

Ранее сообщалось, что возглавляющие список «Единой России» на предстоящих думских выборах Сергей Лавров и Сергей Шойгу оказались на вершине рейтинга популярности лидеров партийных списков, который был составлен по результатам соответствующего опроса ВЦИОМ.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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Предыстория: Путин высказался о возможном уходе в Госдуму Лаврова и Шойгу
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