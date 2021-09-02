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Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом

Лидер КПРФ Зюганов: первым коммунистом был Иисус Христос
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первым коммунистом в истории был Иисус Христос. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает в своем Telegram-канале URA.RU.

«Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете», — заявил лидер коммунистов.

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Он также добавил, что «главный лозунг коммунизма — "Кто не работает, тот не ест" — написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам».

«Надо изучать Библию», — констатировал Зюганов.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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