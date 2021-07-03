Стало известно о «плане Б» в штабе Ельцина на случай проигрыша Зюганову в 1996-м

В ходе избирательной кампании 1996 года штабе кандидата в президенты и тогдашнего главы государства Бориса Ельцина существовал некий «план Б», связанный, вероятно, с подтасовкой результатов голосования, на случай его проигрыша основному конкуренту, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал, не приводя подробностей, социолог Николай Попов, который в то время возглавлял социологическое направление Аналитического центра президента России.

«Вбросы и "карусели" появились, я думаю, позже. Насколько знаю из своих источников, запасные варианты в 1996-м продумывались. Из серии — если все пойдет не так. Но "все" пошло так, как надо», — заявил он, отвечая на вопрос о том, насколько честным был подсчет голосов.

По его словам, те выборы были «достаточно честные», их «результат соответствовал волеизъявлению народа». При этом собеседник «Ленты.ру» рассказал, что «за Ельцина проголосовал средний россиянин».

«Одной ядерной группы у него не было. Это не молодежь, как у Явлинского, не партийцы, как у Зюганова, не военные, как у Лебедя. Основной костяк — простые трудящиеся. Но явно не коммунисты», — резюмировал социолог.

Президентские выборы 1996 года — единственные в истории России, которые прошли в два тура, состоявшиеся 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.