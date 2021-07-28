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Зюганов анонсировал «общероссийский пикет»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Общероссийский пикет в защиту кандидатов и сторонников партии КПРФ пройдет в ближайшие выходные, анонсировал председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 июля.

«В пятницу, субботу, воскресенье проведем общероссийский пикет в защиту всех, с кем сегодня пытаются расправиться», — сказал Зюганов на пресс-конференции.

В ходе мероприятия политик заявил, что в России происходит «фашитизация», сообщает издание Znak. «У России два пути: или социализация, или фашитизация ее. История не знает других примеров», — сказал он, уточнив, что под фашитизацией подразумевает силовые способы расправы с оппозицией, «дикие поборы, несметные налоги».

27 июля в Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову во время встречи с избирателями, пишет РБК.

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