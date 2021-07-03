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Описаны главные ошибки Зюганова в борьбе с Ельциным за пост президента в 1996-м

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был реальным победителем президентских выборов 1996 года, однако, допустил ряд ошибок в борьбе со своим главным оппонентом, тогдашним главой государства Борисом Ельциным. Главные из них описал в интервью «Ленте.ру» профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Алексей Подберезкин, который был заместителем главы предвыборного штаба Зюганова.

«Понимаете, власть не дают, власть берут. Зюганов не готов был бороться за то, чтобы реализовать свои преимущества в конкретную власть. Он сдулся в последние недели перед выборами и фактически слил кампанию вместе со своими партийными чинушами», — заявил он.

По его словам, внутри лагеря Зюганова велась сознательно организованная борьба, поскольку некоторые из них боялись победы Зюганова.

«Я думаю, что половина членов президиума КПРФ были против Зюганова и против того, чтобы он шел на выборы. Хотя бы потому, что они боялись в случае его победы запрета партии. Это как лозунг: "Мы спасены, партия проиграла"», — отметил Подберезкин.

Он считает, что шанс победить у Зюганова был в том случае, если бы ему удалось преодолеть внутреннее сопротивление своих коллег и опереться на поддержку уличных протестов.

«Да, если бы он заявил, что будет отстаивать свои результаты на улице, я думаю, Ельцин, конечно, пошел бы на силовой вариант и запретил КПРФ. И, конечно, были бы какие-то социальные толчки. И, конечно, Ельцин смог бы каким-то образом изолировать верхушку оппозиции. Так, как это было в 1993 году. Вот этого как раз очень боялись коммунисты», — констатировал бывший заместитель главы предвыборного штаба Зюганова.

Президентские выборы 1996 года — единственные в истории России, которые прошли в два тура, состоявшиеся 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.

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