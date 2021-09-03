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Путин высказался о возможном уходе в Госдуму Лаврова и Шойгу

Президент России Путин признался, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров примут решение уйти на работу в Госдуму после предстоящих парламентских выборов, президент страны Владимир Путин будет об этом сожалеть. Об этом глава государства заявил, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС в пятницу, 3 сентября.

«Решение должно приниматься прежде всего ими», — отметил глава государства, добавив, что Лавров и Шойгу хорошо работают на своих сегодняшних должностях.

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Ранее сообщалось, что возглавляющие список «Единой России» на предстоящих думских выборах Сергей Лавров и Сергей Шойгу оказались на вершине рейтинга популярности лидеров партийных списков, который был составлен по результатам соответствующего опроса ВЦИОМ.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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