Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Умного голосования»

ТАСС: Роскомнадзор заблокирвовал сайт «Умного голосования» за связь с экстремистами

Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» из-за его связи с экстремистской организацией — ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией). Такую причину ограничения доступа назвали ТАСС в пресс-службе-регулятора.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что заблокировали сайт по требованию Генпрокуратуры, согласно которому необходимо ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК.

5 сентября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая потребовала запретить компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче фразу «Умное голосование».