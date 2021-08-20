Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из магазинов

Представители Роскомнадзора выдвинули популярным цифровым магазинам приложений требование удалить программу под названием «Навальный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В настоящий момент приложение доступно в магазинах App Store и Google Play. В программе публикуются свежие новости из блога Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Кроме того, приложение включает в себя отдельный блок про «Умное голосование», созданного для противодействия кандидатам от «Единой России».

В ведомстве пока не отметили, в какие конкретно магазины приложений отправили требование о блокировке доступа к «Навальному».

Ранее Роскомнадзор обратился в корпорацию Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умного голосования».

«Умное голосование» было запущено в конце ноября 2018 года. В декабре Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.