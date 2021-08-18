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Правозащитники заявили о визитах силовиков после слива баз Навального

«ОВД-Инфо»: полиция пришла с обысками к 20 москвичам после слива баз проектов Навального
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция пришла с обыском по меньшей мере к 20 москвичам, которые были зарегистрированы в базах «Умного голосования» и «Свободу Навальному» или отправляли средства ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Их адреса попали в слитые базы данных сторонников Алексея Навального, передает «ОВД-Инфо» в Telegram-канале.

«Полицейские приходят в гражданской одежде и представляются уголовным розыском. Силовики требуют объяснений о донатах ФБК, попадании человека в базу (при этом сами не объясняют, откуда эта база у них)», — говорится в сообщении. По данным правозащитников, во время визита полиция потребовала от одного из москвичей написать заявление на Навального о незаконной передаче персональных данных.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками к жителю Кирова, уличенного в угрозах прокурору, участвовавшему в процессе по замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Мужчина высказывал прокурору угрозы по интернету. У россиянина изъяли значимые для следствия предметы и документы. Ему планируется предъявить обвинение по статье 296 УК РФ («Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия»).

6 августа Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.

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