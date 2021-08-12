Россиянина уличили в угрозах прокурору по делу Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении жителя Кирова, уличенного в угрозах прокурору, участвовавшему в процессе по замене Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) условного срока на реальный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР.

Подозреваемый высказывал угрозы через интернет сотруднику надзорного ведомства из отдела государственных обвинителей прокуратуры Москвы в связи с участием в судебном заседании по отмене условного срока осуждения Навальному. По данному факту началось расследование в Главном следственном управлении СКР. Следователи установили личность мужчины, им оказался житель Кирова.

У него по месту жительства и на работе проведены обыски, в результате которых полиция изъяла предметы и документы, значимые для следствия. Подозреваемый был допрошен, он дал признательные показания о совершенном преступлении. Ему планируется предъявить обвинение по статье 296 УК РФ («Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия»). Также следователи намерены избрать мужчине меру пресечения.

11 августа стало известно, что Навальному предъявили новое обвинение в создании организации, посягающей на личность и права россиян. Наказание за это преступление предполагает до трех лет тюрьмы. Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).