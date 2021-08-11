Защита Навального обжаловала замену ему условного срока на реальный

Адвокат Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) Вадим Кобзев обжаловал в кассационной инстанции решение районного суда Москвы о замене блогеру условного срока лишения свободы на реальный по уголовному делу. Об этом в среду, 11 августа, сообщили ТАСС во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Там также отметили, что жалоба поступила, однако пока не принята. «После изучения материалов дела судьей, которому оно было распределено, по жалобе будет принято дальнейшее решение», — пояснила собеседница агентства.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время Навальный находится в колонии во Владимирской области.

6 августа сообщалось, что Министерство юстиции внесло ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций. Согласно обновленному списку, данные организации стали номерами 86-88 среди запрещенных в стране.