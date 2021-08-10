Суд отклонил иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно заявлению, Навальный оспаривал слова Пескова о сотрудничестве оппозиционера с иностранными спецслужбами.

В начале октября 2020 года представитель Кремля заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал слова блогера о том, что к его отравлению причастно руководство России. 16 ноября стало известно, что Навальный подал иск к Пескову «о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

В настоящее время Навальный находится в колонии. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора по делу «Ив Роше». Согласно решению суда, оппозиционер должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы, которые ввели его в искусственную кому. 22 августа оппозиционера отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении пациента веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в его организме.

