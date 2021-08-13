Суд попросили запретить Любови Соболь покидать Москву

Генпрокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Любови Соболь и попросила суд запретить ей уезжать за пределы Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Соболь уехала из России через пять дней после приговора о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе.

Приговор бывшему юристу ФБК вынесли 3 августа. Тогда суд запретил Соболь покидать дом с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Московской области. Ей было предписано трижды в месяц отмечаться в инспекции.