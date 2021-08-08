Любовь Соболь уехала из России после приговора

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь уехала из России через пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», — приводит канал слова неназванного собеседника. Известно, что в Стамбуле она совершит пересадку. Куда отправится затем — неясно.

Приговор стороннице Алексея Навального вынесли 3 августа. Суд запретил Соболь покидать дом с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Ей было предписано трижды в месяц отмечаться в инспекции.

По мнению следствия и суда, Соболь призывала людей выходить на несогласованную акцию в Москве 23 января и тем самым нарушила санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания.