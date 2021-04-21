В Москве задержали Любовь Соболь

Сотрудники полиции задержали в Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

В момент задержания Соболь находилась в такси. «В районе станции метро "Автозаводская" полицейские остановили эту машину, заявив, что действуют в рамках плана "Перехват"», — сказал он.

Причина задержания неизвестна.

15 апреля Перовский суд Москвы приговорил Соболь к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Помимо этого, из ее дохода будет удержано десять процентов в пользу государства.

Также она проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции 23 января в Москве. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, тогда на несанкционированном мероприятии была угроза возникновения очередного очага распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников мероприятия были замечены горожане, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с положительным тестом на COVID-19.