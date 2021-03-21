Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь нарушила домашний арест, под который она была отправлена по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам ее адвоката Владимира Воронина, Соболь сходила на службу в храм рядом с домом. По возвращению ее ждал сотрудник УФСИН для дачи объяснений, отмечает собеседник агентства. Юрист отметил, что с этими показаниями сотрудник ведомства должен отправиться к следователю, который, в свою очередь, может обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

«Но может этого и не сделать. Посмотрим», — заключил Воронин.

29 января Тверской суд Москвы отправил Соболь под домашний арест.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на несанкционированной акции, прошедшей 23 января, была угроза возникновения очередного очага распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников мероприятия были замечены горожане, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с положительным тестом на COVID-19.

Отмечается, что известно о 19 таких нарушителях, проигнорировавших предписания медиков и участвовавших в акции.