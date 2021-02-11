Любовь Соболь обвинили в проникновении в чужую квартиру

Сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь предъявили обвинение по делу о проникновении в чужую квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Соболь предъявили обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения")», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что соратницу Алексея Навального допросили в качестве обвиняемой.

По словам источника ТАСС, расследование нового дела к настоящему моменту завершено, и в скором времени Соболь вместе с адвокатом сможет ознакомиться с его материалами.

Ранее соратнице оппозиционера было предъявлено обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, прошедшей в Москве 23 января. Представляющий интересы Соболь адвокат Владимир Воронин подал жалобу на избранную его подзащитной меру пресечения.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на несанкционированной акции, прошедшей 23 января, была угроза возникновения очередного очага распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников мероприятия были замечены горожане, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с положительным тестом на COVID-19.

Отмечалось, что известно о 19 таких нарушителях, проигнорировавших предписания медиков и участвовавших в акции.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.