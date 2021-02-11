Стало известно о подготовке боевиками терактов на массовых акциях в России

Лидеры террористических организаций готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Силовики получили информацию, что лидеры запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» начали подготовку доверенных и опытных рекрутов с российским гражданством или завербованных в соседних странах на совершение терактов.

«Хайят Тахрир аш-Шам» была признана Верховным судом России террористической организацией 20 мая 2020 года. Под этим названием скрывается другое запрещенное в России террористическое формирование «Джебхат ан-Нусра». Под ее началом объединились главари «Джейш Мухаджирин валь Ансар»,« Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ».

Ранее 11 февраля Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях. Об этом говорится в заявлениях ведомств. Там напомнили, что участие в таких мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Ранее соратники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) предложили жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.