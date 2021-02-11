МВД завело 90 уголовных дел после несанкционированных акций

В России было возбуждено 90 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных на несанкционированных акциях протеста в январе и феврале 2021 года. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

В ведомстве заявили, что сотрудники правоохранительных органов не допустят «дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах» и подчеркнули, что нарушители общественного порядка будут задержаны и привлечены к ответственности.

Ранее Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных митинга и напомнили, что в стране продолжают действовать ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

О планах провести очередную несанкционированную акцию ранее сообщили соратники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которому 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».