Литва отказалась задерживать Леонида Волкова по запросу России

Литва отказалась задерживать Леонида Волкова, руководителя сети региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), по запросу России. Об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте, передает Associated Press.

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования — неправильная практика», — заявила Билотайте. По ее словам, эти действия вызывают у нее сомнения по поводу членства России в таких международных организациях, как Интерпол.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова. Он будет взят под стражу с момента своего возвращения в Россию либо его экстрадиции. До этого Волков также был объявлен в межгосударственный розыск.

В конце января Волкову было предъявлено заочное обвинение по статье 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). По версии следствия, Леонид Волков привлекал несовершеннолетних к участию в несанкционированной акции 23 января.

Акции в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.