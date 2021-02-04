Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении на акции в Москве

Следователи предъявили Любови Соболь, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Владимир Воронин.

По его словам, Соболь вменяют статью 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Она не признает свою вину.

Адвокат подал жалобу на избранную его подзащитной меру пресечения.

29 января Тверской суд Москвы отправил Соболь под домашний арест.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на несанкционированной акции, прошедшей 23 января, была угроза возникновения очередного очага распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников мероприятия были замечены горожане, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с положительным тестом на COVID-19.

Отмечается, что известно о 19 таких нарушителях, проигнорировавших предписания медиков и участвовавших в акции.

О задержании фигурантов стало известно в четверг, 28 января. До этого в квартирах сотрудников ФБК прошли обыски в рамках статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.