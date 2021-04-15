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Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

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Любовь Соболь
Любовь Соболь
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Перовский суд Москвы приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, из дохода Соболь будет удержано десять процентов в пользу государства.

Судья Инна Шилободина сочла вину юриста ФБК полностью доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств суд назвал наличие несовершеннолетнего ребенка у Соболь, а в качестве отягчающих — совершение преступления группой лиц.

Адвокат осужденной Владимир Воронин сообщил ТАСС, что будет обжаловать этот приговор, поскольку, по его словам, суд не учел целый ряд доводов.

В феврале Любови Соболь предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения»). По данным следствия, 21 декабря 2020 года она пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Москве, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После того как хозяйка открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и зашла в квартиру. Там она искала сотрудника спецслужб.

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