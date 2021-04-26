Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы признал виновной в повторном нарушении установленного порядка организации несогласованной акции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь, сообщает «Интерфакс».

Ей назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей.

По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, поводом для административного дела стало ее выступление в эфире радиостанции «Эхо Москвы», где она якобы призывала людей выйти на несогласованную акцию. Защитник отмечает, что во время передачи юрист ФБК не сказала ни слова про митинг.

21 апреля сообщалось о задержании Соболь московскими полицейскими. По словам ее адвоката Владимира Воронина, в момент задержания Соболь находилась в такси. В районе станции метро «Автозаводская» полицейские остановили машину, заявив, что действуют в рамках плана «Перехват».