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Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

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Любовь Соболь
Любовь Соболь
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Симоновский суд Москвы признал виновной в повторном нарушении установленного порядка организации несогласованной акции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь, сообщает «Интерфакс».

Ей назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей.

По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, поводом для административного дела стало ее выступление в эфире радиостанции «Эхо Москвы», где она якобы призывала людей выйти на несогласованную акцию. Защитник отмечает, что во время передачи юрист ФБК не сказала ни слова про митинг.

21 апреля сообщалось о задержании Соболь московскими полицейскими. По словам ее адвоката Владимира Воронина, в момент задержания Соболь находилась в такси. В районе станции метро «Автозаводская» полицейские остановили машину, заявив, что действуют в рамках плана «Перехват».

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