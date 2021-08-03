Любови Соболь вынесли приговор за нарушение санитарных норм на митинге

Юриста ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Любовь Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Соболь признали виновной в нарушении санитарных норм на несогласованных митингах в столице в январе 2021 года по части 1 статьи 236 УК РФ. Прокуратура просила назначить юристу два года ограничения свободы.

Отмечается, что в ходе оглашения приговора Соболь удалили из зала заседания из-за того, что она снимала его на телефон.

Суд запретил Соболь покидать дом с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также ей предписано три раза в месяц отмечаться в инспекции.

По мнению следствия, Соболь призывала людей выходить на несогласованную акцию в Москве 23 января, чем нарушила санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания.