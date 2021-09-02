В России потребовали удалить приложение «Навальный» из магазинов Apple и Google

Представители Роскомнадзора потребовали от американских корпораций Apple и Google удалить из онлайн-магазинов приложение «Навальный», связанное с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что требование заблокировать программу поступило от Генеральной прокуратуры России.

«Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», — отметили в Роскомнадзоре.

Впервые о требовании удалить приложение из онлайн-магазинов стало известно 20 августа. Однако на тот момент в ведомстве не раскрывали, каким цифровым площадкам они отправили запрос.

В настоящий момент приложение доступно в магазинах App Store и Google Play. В программе публикуются свежие новости из блога учредителя ФБК Алексея Навального. Кроме того, приложение включает в себя отдельный блок про «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России».