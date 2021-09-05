Российский суд запретил поисковикам показывать фразу «Умное голосование»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая потребовала запретить компаниям Google и «Яндекс» отображать фразу «Умное голосование» в поисковой выдаче. О требовании перестать показывать информацию про сервис сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

«Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — говорится в решении российского суда. Такая же формулировка была написана и в отношении «Яндекса».

23 июня представитель Роскомнадзора потребовали от Google прекратить техническую поддержку «Умного голосования» — сайта основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Сервис был создан для противодействия кандидатам от «Единой России».

«Умное голосование» было запущено в конце ноября 2018 года. В декабре Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.