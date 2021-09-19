Французский политик призвал не делать голословных заявлений о выборах в Крыму

Представитель МИД Франции заявил, что страна не признает результаты выборов в Крыму

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, политик Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов голосования в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя МИД Франции, страна не признает результаты парламентских выборов в Крыму. «Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления», — заявил Вуазен.

Группа иностранных наблюдателей, среди которых эксперты из Франции и Сербии, находится в Крыму с целью наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что иностранных наблюдателей, прибывших в Россию для мониторинга выборов, будут пытаться дискредитировать.

19 сентября по всей России стартовал последний день выборов: первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 18 сентября по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов.