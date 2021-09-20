Стало известно число проголосовавших на выборах в Госдуму жителей Донбасса

В выборах в Госдуму приняли участие около 200 тысяч жителей Донбасса

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняли активное участие в голосовании на выборах в Госдуму на территории Ростовской области. Об этом стало известно из заявления председателя избирательной комиссии региона Андрея Бурова, передает ТАСС.

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По его словам, число проголосовавших на участках на приграничных территориях — в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, городах Новошахтинск и Донецк — составило 49,8 тысячи человек. Кроме того, из 162 тысяч подавших заявку на электронное голосование избирателей приняли участие около 151 тысячи человек, то есть явка составила 93 процента. Всего проголосовали около 200 тысяч жителей Донбасса.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

В голосовании впервые приняли участие жители Донбасса, получившие российские паспорта по упрощенной программе, запущенной президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Как сообщалось в июле 2021 года, обладателями документов стали более 600 тысяч человек.

На Украине участие жителей Донбасса и Крыма в российских выборах резко осудили и пригрозили не признавать их легитимность. 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что под ограничения попадут международные наблюдатели за выборами.