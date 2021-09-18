В Крыму назвали комичными санкции Украины из-за выборов

Вице-спикер парламента Крыма Бобков: Украина наложила на себя штамп обиженной на весь мир

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил решение Украины ввести санкции за проведение выборов на территории полуострова. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он отметил, что ожидал неадекватной реакции Киева на выборы в Крыму. «Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», — сказал политик.

Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией новые санкции Украины. Он подчеркнул, что эти ограничения «не первые и не последние», однако санкции «никоим образом» не повлияют на работу избирательной системы полуострова.

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашенных республик Донбасса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, был озвучен доклад СБУ о «нарушениях» со стороны российских властей в процессе организации выборов. Помимо 53 членов территориальной избирательной комиссии (ТИК) и 33 кандидатов в депутаты, в список попали семь должностных лиц ФСБ. При этом в Донбассе выборы не проводятся.