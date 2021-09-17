В Крыму оценили доклад Европарламента о выборах словами из басни

Вице-спикер Фикс: заявления ЕП о выборах в Крыму напоминает лай моськи на слона

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс с беседе с РИА Новости оценил доклад Европарламента о «незаконных» выборах в Крыму словами из басни Ивана Крылова. Он отметил, что жителям полуострова безразлично мнение депутатов.

«Нам их точка зрения абсолютно безразлична. Оценка и реакция Европарламента на выборы в Крыму нам по барабану. Вся эта ситуация напоминает лай Моськи из басни Крылова», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что выборы состоятся в любом случае, несмотря на угрозы и провокации извне, и сколько бы шума не производил Запад — на итогах и проведении голосования это не скажется.

Европарламент в своем докладе об отношениях с Россией призвал европейский страны применять санкции против граждан Евросоюза за участие в наблюдении за выборами в Крыму и назвал их «незаконными».

Документ также предусматривает отказ от принятия итогов парламентских выборов в России в случае признания их «нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны будут фиксировать нарушения на выборах в Госдуму на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Впоследствии, пояснил глава МИД, Украина уведомит о нарушениях своих иностранных партнеров и заставит Россию ответить за несоблюдение норм международного права.

