Зеленский раскрыл число жертв конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН назвал число жертв конфликта в Донбассе. Трансляция речи велась в Facebook его администрации.

По словам Зеленского, жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тысяч человек. Лидер Украины напомнил, что в 2019 году на сессии ГА ООН он сообщил, что в результате войны на Украине погибли более 13 тысяч граждан, 30 тысяч получили ранения. Около полутора миллионов жителей страны вынуждены покинуть дома.

«Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей. И еще больше раненых. И еще больше людей без крова. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ООН является одной из международных площадок, на которой Украина может найти приемлемое для себя решение по Донбассу и Крыму, и призвал не упускать такую возможность. Президент страны напомнил, что ООН уже признала «Крымскую платформу», поэтому она способна обеспечить диалог по вопросу «оккупированных украинских территорий».