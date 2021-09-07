На Украине высказались за сохранение старого формата переговоров по Донбассу

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV заявил, что минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо сохранить даже после привлечения США. Об этом пишет РИА Новости.

«Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США — возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией», — сказал он.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу и договорился с ним о дальнейшем противодействии «российской агрессии».

