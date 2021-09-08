Украинская разведка опровергла обвинения в диверсии на газопроводе в Крыму

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины не причастно к диверсии на газопроводе в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он опроверг обвинения российских силовиков и назвал их «целенаправленной и спланированной провокацией» против Украины и украинской разведки.

По его мнению, с помощью подобных шагов Россия пытается обосновать текущие «репрессивные мероприятия» против крымских татар, а также обозначить поводы для дальнейшего распространения и использования подобных мер на территории Крыма.

23 августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ происшествие назвали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещена в России). Полицией было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении были задержаны замглавы «Меджлиса» Нариман Джелялов и еще несколько крымчан.