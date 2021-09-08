На Украине предложили признать незаконными задержания крымских татар в России

В Раде предложили принять заявление о незаконном задержании крымских татар в Крыму

Группа депутатов предложила Верховной Раде принять заявление о незаконном задержании российскими правоохранителями первого заместителя главы организации «Меджлис крымскотатарского народа» (запрещена в России как экстремистская) Наримана Джелялова и других крымских татар на территории Крыма. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте парламента Украины.

Авторами документа выступили депутаты из фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Слуга народа».

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Позднее депутат Верховной Рады от «Голоса» Рустем Умеров заявил, что «оккупационные власти в Крыму снова усиливают репрессии в отношении граждан Украины». При этом задержания крымских татар он связал с их поддержкой в адрес Киева.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. По данным ФСБ, происшествие является диверсией, организованной украинской разведкой совместно с «Меджлисом крымскотатарского народа». Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении были задержаны Нариман Джелялов и еще несколько крымчан.