Россия
 
Последние новости
Мятежники задержали президента Гвинеи
Газзаев дал совет сборной России по футболу
Украинцев предупредили об отоплении дровами вместо российского газа
Существование авианосцев США оказалось под угрозой
СБУ сообщили о возможном покушении на Зеленского
Стало известно о состоянии раненых во время бунта в хабаровской колонии
Стало известно о состоянии сотрудников посольства РФ в Гвинее после стрельбы
Порошенко оценил встречу Байдена и Зеленского
Познер назвал определивший ход истории России момент
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода

«Интерфакс»: в Крыму задержали пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в августе
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Нариман Джелялов задержан в Крыму 5 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Помимо Джелялова, задержаны еще четверо крымчан. Их всех подозревают в повреждении газопровода.

23 августа оказался поврежденным газопровод в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленным повреждении имущества.

В конце августа также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. В списке обвиняемых, в числе прочих, оказались лидеры меджлиса татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму назвали главного организатора и исполнителя водной блокады полуострова
СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Главу Меджлиса крымских татар заочно приговорили к шести годам колонии