В Крыму задержали пять человек по подозрению в повреждении газопровода

«Интерфакс»: в Крыму задержали пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в августе

Замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Нариман Джелялов задержан в Крыму 5 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Помимо Джелялова, задержаны еще четверо крымчан. Их всех подозревают в повреждении газопровода.

23 августа оказался поврежденным газопровод в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленным повреждении имущества.

В конце августа также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. В списке обвиняемых, в числе прочих, оказались лидеры меджлиса татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.