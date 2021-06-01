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Главу Меджлиса крымских татар заочно приговорили к шести годам колонии

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Рефат Чубаров
Рефат Чубаров
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии общего режима главу «Меджлиса крымско-татарского народа» (признан экстремистским в России и запрещен) Рефата Чубарова, обвиняемого в организации беспорядков в феврале 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что находящийся в международном розыске Чубаров также должен будет выплатить штраф. Помимо прочего, Чубаров на один год потеряет возможность занимать должности, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

«Назначить наказание по части 1 статьи 212 УК ["Массовые беспорядки"] к шести годам исправительной колонии общего режима, по части 2 статьи 280 УК ["Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"] со значком 1 к штрафу в размере 200 тысяч рублей», — огласил приговор судья Виктор Васильев.

Представляющий интересы Чубарова адвокат Александр Осокин заверил, что защита намерена обжаловать приговор.

Ранее прокуратура Крыма потребовала заочно приговорить Чубарова к девяти годам колонии. При этом указывалось, что срок наказания планируется отсчитывать с момента его экстрадиции на территорию России.

Представитель Меджлиса обвиняется в организации массовых беспорядков в Симферополе незадолго до референдума, прошедшего в 2014 году в Крыму. По версии следствия, Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу устроить потасовку у здания парламента полуострова и сорвать заседание 26 февраля 2014 года. В тот день сторонники организации завязали драку с митинговавшими у здания активистами партии «Русское единство», которые выступали за вхождение Крыма в состав России. В давке погибли двое, еще около 80 человек пострадали.

63-летний Рефат Чубаров был депутатом украинской Рады и последние семь лет живет на Украине, ему запрещен въезд в Россию.

В апреле 2016 года Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымских татар. В сентябре 2017 года Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам колонии, но вскоре вышел на свободу и уехал на Украину. Еще пятеро сторонников организации получили условные сроки.

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