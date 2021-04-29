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В Крыму назвали 12 виновников водной блокады

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты Госсовета Крыма передали в Следственный комитет России (СКР) и Федеральную службу безопасности (ФСБ) обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении ряда граждан Украины. Парламентарии считают их главными виновниками водной, продовольственной, транспортной и экономической блокад полуострова, передает «Крыминформ».

Депутат Госсовета Крыма Сергей Трофимов заявил, что в списке обвиняемых должны быть бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

Также парламентарии назвали среди организаторов блокады полуострова депутата Верховной Рады Виталия Сташука, бывших депутатов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, экс-руководителя Херсонской области Андрея Путилова и депутата Верховной Рады первого созыва Александра Воробьева.

Председатель рабочей группы — первый вице-спикер Ефим Фикс пояснил, что действия организаторов блокады могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК) России: теракт, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, диверсия, экоцид, акт международного терроризма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

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