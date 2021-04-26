Украина отвергла возможность восстановления подачи воды в Крым

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко отверг возможность восстановления подачи воды в Крым до его полной «деоккупации», сообщает «Интерфакс».

По его словам, пресная вода из Северо-Крымского канала, управление которым перешло под контроль министерства аграрной политики и продовольствия, будет направлена исключительно на орошение сельскохозяйственных полей в Херсонской области, жители полуострова останутся без доступа к ресурсу. «Подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось», — сказал Лещенко.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины превысил 200 миллиардов рублей. Из-за отсутствия влаги аграрии региона практически полностью прекратили выращивать на полуострове рис, кукурузу и сою. Объемы производства овощей также значительно сократились.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.