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В Крыму назвали главного организатора и исполнителя водной блокады Крыма

Парламентарий Фикс: главным организатором водной блокады Крыма является политик Сенченко
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Фото: Pixabay

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал главного организатора и исполнителя водной блокады полуострова. По его мнению, им является бывший временно исполняющий обязанности главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что именно политик заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году, когда Крым вошел в состав России, после чего реализовал это.

«Главным организатором и исполнителем водной блокады является Андрей Сенченко. Это непосредственный исполнитель и самое главное действующее лицо. Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в следственный комитет», — подчеркнул Фикс.

Он уточнил, что рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму блокадами, собрала материалы о том, кто из украинских государственных поддержал это решение. В их число вошли бывший президент Петр Порошенко, а также лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Следователи установили, что «неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала».

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