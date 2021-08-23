Политики Крыма высказались о саммите «Крымская платформа»

Крымские политики высказались по поводу проведения на Украине саммита «Крымская платформа», на котором, как анонсировал Киев, будет обсуждаться вопрос «возвращения» контроля над Крымом. Спикеры в беседе с «Лентой.ру» высказались однозначно: вопрос Крыма решен еще в 2014 году и возвращаться к нему бессмысленно.

Ранее в Киеве начался инаугурационный саммит «Крымская платформа», участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций. Во встрече принимают участие все страны Европейского союза (ЕС) и НАТО, страны «Группы семи» (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны «нормандского формата» (за исключением России).

Идею саммита выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.

PR-кампания Зеленского

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что иначе, чем PR-кампанию украинского президента, «Крымскую платформу» воспринимать не следует. «Он же должен объяснять своим избирателям, да и, собственно говоря, тем, кто организовывал переворот на Украине извне, американцам, англичанам и другим представителям стран Евросоюза, которые страдают русоненавистничеством, что он что-то делает по возвращению Крыма на Украину», — сказал сенатор.

Цеков подчеркнул, что все от первого до последнего участника этого саммита понимают, что никакого возврата Крыма в состав Украины, тем более от таких действий, как «Крымская платформа», не случится. «Все они не обращают внимания на очень важную составляющую международного права — это право на самоопределение. Они абсолютно игнорируют то, что Крым самоопределился в 2014 году, провел референдум, стал независимым государством на один день, 17 марта, и обратился к России. Та согласилась принять в свой состав Крым и Севастополь в качестве двух субъектов. Они упорно на это не обращают внимания», — заявил Цеков.

По мнению члена профильного комитета Совфеда, «Крымская платформа» принесет нулевой результат. «Посидят, поговорят. Это не закончится никакими решениями по Крыму, потому что их в принципе не может быть. Эта платформа канет в небытие», — резюмировал политик.

Он отметил, что жители полуострова испытывают тотальное равнодушие к всяческим сборам, где на повестке стоят вопросы о их возвращении на Украину. «Если вы думаете, что крымчане сидят и целыми днями переживают, что же там на Украине происходит и что они там против Крыма придумают, то это далеко не так. Процентов 80-85 даже не в курсе дела. Процентов 15 знают, при этом из них 99,9 процента понимают, что никакого результата эта "Крымская платформа" не принесет. Кто-то злится от подобных мероприятий, считая, что это вообще-то неуважение к крымчанам, кто-то смеется», — рассказал сенатор.

Как вернуть управлением над Крымом?

Председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Ефим Фикс заявил, что собравшиеся на саммите представители 44 стран и международных организаций проявляют верх цинизма. «С Украиной все понятно. Там уже понятно, давно крыша поехала, к ней претензий нет. Но большего цинизма от представителей европейских стран, которые решили приехать на эту "Крымскую платформу", в жизни не видел. Двойная мораль и стандарты», — высказался политик.

Он считает, что те шаги, которые предпринимала Украина в отношении Крыма и Севастополя, не имеют ничего общего с демократией, а значит, все собравшиеся на саммите не могут считать себя приверженцами этой политической системы.

«Что творила Украина, перекрыв в 2014 году Северо-Крымский канал, и тем самым оставила 2,5 миллиона крымчан без воды? В 2015 году, когда провела энергоблокаду? Мы три месяца, Крым и Севастополь, сидели без света, и только благодаря России у нас сегодня есть электроэнергия. Что творила Украина, когда устроила нам продовольственную блокаду? Что было, когда Украина провела транспортную блокаду? Эти негодяи и сегодня хотят собраться и обсудить, как вернуть управлением над Крымом? Никак», — заявил политик.

Фикс отметил, что представители различных стран, приехавших на «Крымскую платформу», не понимают, что тем самым поддерживают и возрождают нацизм на Украине. «Те, кто сегодня приезжают поддержать этих бандеровцев, выступают против решения международного нюрнбергского трибунала и поддерживают возрождения фашизма на Украине», — высказался он.

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Политик придерживается мнения, что, исходя из того, как будут высказываться участники саммита, их необходимо будет привлечь к уголовной ответственности.

Северная часть Арабатской стрелки

Депутат Госдумы Павел Шперов заявил, что на Украине опоздали с саммитом. По его мнению, вопросом контроля над Крымом и Севастополем Украина должна была заниматься в 2013 году. «В общем-то, мы справились без них, поэтому сейчас неясно, о чем идет речь. Если кто-то сейчас думает всерьез обсуждать данный вопрос, то я считаю, что эти люди сильно далеки от реальности. Вопрос передачи Крыма уже не стоит, он был решен в 14-м году, и крымчане свою волю высказали», — рассказал политик.

Он сообщил, что в вопросе передачи Крыма решены все моменты, кроме одного. Шперов заявил, что северная часть Арабатской стрелки — это та территория, чью территориальную принадлежность еще есть смысл обсуждать. «Когда в 54-м году Крым передавался Украине, он передавался полностью, вместе с этим участком, а вернули мы его, к сожалению, не полностью. Поэтому единственный вопрос, который можно обсуждать, это как раз вот эта территория. В этом есть смысл. Его нужно вернуть, поскольку это неотъемлемая часть Крыма с точки зрения географии», — заключил Шперов.

Российские власти раскритиковали создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.