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В Крыму оценили возбуждение дела об экоциде из-за водной блокады

Причастных к водной блокаде Крыма привлекут к ответственности, заявил депутат Трофимов
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов оценил возбуждение дела об экоциде из-за водной блокады полуострова. Его слова передает РИА Новости.

«Лица, которые подозреваемые, а затем станут обвиняемыми, по этому делу понесут заслуженное наказание по решению суда, а затем будет запущена юридическая процедура их привлечения к ответственности», — сказал Трофимов. По его мнению, эти люди должны понимать, что такое преступление не имеет срока давности.

Как рассказал Трофимов, доследственная проверка заняла четыре месяца. Он также напомнил, что до настоящего момента возбуждения уголовного дела по статье «Экоцид» не было. «Дело очень непростое, сложный состав преступления», — отметил он. По окончании расследования его рассмотрит российский суд.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Следователи установили, что «неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала». В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

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