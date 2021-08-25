СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи установили, что «неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала». В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

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В СК указали, что отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира. За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение.

Кроме того, перекрытие канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объясняется, что превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 358 УК РФ «Экоцид». Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Подозреваемые известны

В апреле депутаты Госсовета Крыма передали в СК и ФСБ обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении ряда граждан Украины. Парламентарии считают их главными виновниками блокады полуострова.

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В Крыму указали, что в списке обвиняемых должны быть бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

Методы воздействия Киева

Президент Украины Владимир Зеленский оценил эффективность водной блокады Крыма. Глава республики ответил на вопрос журналиста о том, можно ли считать такие санкции эффективными для возвращения этих территорий и проживающих там людей в состав Украины. Зеленский подчеркнул, что подобные меры не поспособствуют «деоккупации» полуострова.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ «возвращения» Крыма под управление Киева. «Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе деоккупации. Для России вода важна не только с точки зрения водоснабжения», — подчеркнул политик. Климкин отметил, что для Москвы восстановление водоснабжения — это способ продемонстрировать стабильность ситуации в на полуострове.

В свою очередь, журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. По его мнению, «оккупант» должен обеспечивать поставки воды и других необходимых для жизни ресурсов самостоятельно. Гордон добавил, что Киеву следует напрямую обратиться к российским властям с требованием, чтобы вода на территорию Крыма поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан. «Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов», — заявил он.

Другие блокады

Крым решил предъявить иски Украине за организацию пяти блокад полуострова. Как пояснил глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, речь идет о водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадах Крыма. Самыми масштабными станут претензии по водной и энергетической. «Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», — пояснил Трофимов.

1,47 триллиона рублей составляет предварительная сумма ущерба от водной блокады

Ранее в Крыму призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать водную блокаду полуострова со стороны Киева попыткой геноцида. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он подчеркнул, что полуостров не нуждается ни в каких подачках со стороны Украины. Главное для Крыма — это не снятие блокады со стороны Киева, а привлечение всех виновных к ответственности в соответствии с международным уголовным правом.

Положительный момент

В крымском заповеднике «Лебяжьи острова» зафиксировали двукратный рост численности большого баклана, черноголового хохотуна и чегравы. Эти птицы внесены в Красную книгу России. Заповедник располагается на островах, которые образовались из-за размыва песчаной косы. Острова растянулись на пять километров. Водоплавающих птиц на них привлекает мелководье и обилие пищи. Всего на территории заповедника постоянно обитают 350 видов птиц. Помимо краснокнижных видов, там можно встретить лебедей и розовых фламинго.

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В 2014 году вода в заливе, в котором расположен заповедник, стала более соленой из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Это повлияло и на биоразнообразие, рассказал старший госинспектор заповедника «Лебяжьи острова» Сергей Наливайко. В заповеднике перестали выращивать рис, из-за чего стало меньше куликов и больше кормовой базы для других видов птиц. «Количество видов сохранилось на том же уровне, только численность обитающих на пресных водоемах резко сократилась, их стало примерно столько же, сколько было до прихода в Крым днепровской воды», — отметила старший научный сотрудник заповедника Наталья Тарина. По ее словам, увеличение популяции больших бакланов, черноголового хохотуна и чегравы произошло в связи с улучшением условий их гнездования.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.