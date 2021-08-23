Определен срок решения проблемы очистки воды в Крыму

Вице-премьер Марат Хуснуллин определил срок, за который в Крыму планируют разобраться с проблемой изношенности очистных сооружений. На решение вопроса уйдет несколько лет, заявил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает ТАСС.

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На данный момент Минстрой вместе с властями Крыма и Севастополя разрабатывает технические и проектные решения. На некоторых объектах уже началось строительство. «Мы считаем, что за три-четыре года мы проблему очистных [сооружений] в Крыму и Севастополе решим», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что решение вопроса очистных сооружений относится к комплексному плану правительства по обеспечению полуострова водой. На данный момент в Крыму нет острого дефицита водных ресурсов, однако дополнительные трудности возникают по причине износа оборудования. «Из-за износа сетей мы очень много теряем. Если мы сократим потери на 25-30 процентов, нам воды уже будет практически хватать. Но с развитием все равно нужно дополнение», — пояснил Хуснуллин.

В июле 2021 года для обеспечения полуострова запасами воды «Росгеология» решила пробурить скважины на дне Азовского моря. Первое бурение подтвердило гипотезы о существовании палеорусел рек под дном. По предположениям, подобные объекты смогут обеспечить питьевой водой Крым и Севастополь, Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию.